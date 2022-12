Requalificação urbana de Torres Novas continua a bom ritmo

O executivo municipal de Torres Novas aprovou por unanimidade, na última sessão camarária, a primeira fase do projecto da empreitada "Pavimentações de São Pedro - Requalificação Urbana", que dá continuidade à requalificação urbana do centro histórico da cidade.

A empreitada tem vários níveis de intervenção, desde o subsolo, com a substituição e reformulação das várias infra-estruturas subterrâneas, prevendo também acabar com o atravessamento aéreo de cablagens. Vão ainda ser construídas infraestruturas de drenagem de esgotos pluviais, eléctricas e de telecomunicações.

A Câmara de Torres Novas descreve em comunicado que vai ser realizada "uma uniformização do pavimento em calçada com um corredor de piso confortável, à cota zero, semelhante a algumas zonas já existentes no centro histórico", tal como "a uniformização das placas de toponímia".

O projecto tem um orçamento superior a dois milhões de euros e vai ser submetido pelo município a candidatura no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, na categoria Resiliência e Transição Climática.