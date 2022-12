Inundações causam prejuízos de milhares de euros em Alverca do Ribatejo

Um rio dentro do prédio, garagens com água até ao tecto, carros submersos, lojas de comércio inundadas e circulação de comboios interrompida. Foi este o cenário vivido pela população de Alverca do Ribatejo, nomeadamente no Brejo, nas madrugadas de 7 e 13 de Dezembro, devido às chuvas intensas que afectaram a Área Metropolitana de Lisboa que, neste caso, destruíram o muro de suporte da Ribeira da Silveira.

Nove automóveis que estavam em garagens, incluindo dois da Associação para a Integração de Pessoas com Necessidades Especiais ficaram submersos e nem o estaleiro da Junta da União de Freguesias de Alverca e Sobralinho escapou às inundações, ficando alagado com mais de metro e meio de água, o que causou estragos em seis viaturas, na varredora mecânica, colunas de som e material de carpintaria, serralharia e pintura.

Segundo o presidente da junta, Cláudio Lotra, o apuramento dos estragos ainda está a ser contabilizado e espera-se que o Governo venha a ajudar a suportar os prejuízos, já que o seguro não cobre a totalidade dos danos. “Foi muito rápido. O rio galgou, a pressão era tanta que rebentou o muro. Perdemos tudo o que tínhamos dentro do estaleiro”, lamenta a O MIRANTE, explicando que com a dimensão dos prejuízos estão previstos constrangimentos no funcionamento dos serviços de desmatação, zonas verdes e obras. “Neste momento a nossa capacidade operacional resume-se a pás e vassouras, por isso, devemos ter constrangimentos nos próximos tempos”, diz.

A O MIRANTE, os moradores contam que na Travessa do Valongo, no Brejo, tudo aconteceu numa questão de minutos. O alerta foi dado pelos residentes do rés-do-chão do prédio, que só perceberam o que estava a acontecer quando viram as portas de casa serem abertas pela força da água. A entrada do edifício ficou submersa e os dois apartamentos sofreram estragos consideráveis e vão precisar de grandes intervenções. Um cenário nunca antes visto por quem ali faz a sua vida há anos mas que, infelizmente, já era anunciado. Há anos que os residentes alertam para os riscos da falta de limpeza e de intervenções na ribeira, agora questionam-se sobre quem recai a responsabilidade. Na madrugada de dia 13 a forte pluviosidade voltou a causar estragos em residências e estabelecimentos comerciais, e a limitar a circulação de comboios devido ao alagamento das linhas.

“Nós já estamos habituados a este cenário. Tenho estado a tirar a água com uma pá porque quero perceber se as arcas funcionam ou não”, desabafa Fernando Torres, dono do restaurante Gare Hotel, situado na Rua da Estação, uma das mais afectadas.