Liga dos Amigos do Hospital de Santarém implementa projecto Vida Sénior com aposta na alimentação saudável e exercício físico

A Liga dos Amigos do Hospital Distrital de Santarém vai implementar o projecto Vida Sénior que assenta em dois pilares: alimentação e exercício físico. O projecto foi apresentado na tarde desta terça-feira, 20 de Dezembro, dia em que se assinala o Dia Internacional da Solidariedade Humana. O objectivo do projecto é oferecer mais saúde e bem-estar aos seniores do concelho de Santarém através da prevenção e promoção de hábitos de vida saudáveis. “É preciso dar aos seniores condições para que se possam tornar um grupo da sociedade mais resistente às doenças, mais digno, mais autónomo, mais participativo e, sobretudo, mais feliz”, referiu Christine Dellau, médica há 30 anos que se especializou em Anatomia Patológica há cerca de 20 anos e apresentou o projecto.

A iniciativa contou com a presença do presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, que recordou que Portugal é o 5º país do mundo mais envelhecido e em 2040 será o 4º país mais envelhecido do mundo. “Tendo em conta estes dados este projecto Vida Sénior faz todo o sentido. Programas como estes são fundamentais para os mais idosos terem uma vida mais activa”, afirmou o autarca, acrescentando que os índices de envelhecimento do concelho de Santarém são preocupantes.

José Amendoeira, da Escola Superior de Educação de Santarém, do Instituto Politécnico de Santarém, reforçou os dados explicando que o Índice de Envelhecimento no concelho de Santarém passou de 41,16% para 204,7%, tornando-se um dos concelhos mais envelhecido do país. A prioridade do projecto Vida Sénior é manter a saúde estável e minorar o peso das doenças. Christine Dellau considera ser urgente iniciar este projecto. “Os seniores precisam tomar consciência da necessidade de terem uma vida activa e do que podem ganhar com ele”, sublinhou a médica. Participaram nesta sessão José Amendoeira, da Escola Superior de Saúde de Santarém; Rita Rocha, da Escola Superior de Desporto de Rio Maior; Carlos Coutinho, administrador da empresa municipal Viver Santarém; Carla Sousa, do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) da Lezíria do Tejo, Diogo Gomes, vereador com o pelouro da Saúde da Câmara de Santarém e Francisco Eustáquio, director técnico da Liga dos Amigos do Hospital Distrital de Santarém.



