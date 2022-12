Ministro da Cultura visitou teatro Virgínia em Torres Novas

O ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, esteve na última sexta-feira, 16 de Dezembro, no Teatro Virgínia, a título informal, tendo visitado o espaço e assistido ao concerto de Ólafur Arnalds acompanhado do presidente da câmara, Pedro Ferreira, e dos restantes membros do executivo.

Com a sala esgotada, o multi-instrumentalista e produtor musical islandês apresentou o seu quinto álbum de originais, "Some Kind of Peace", depois dos espectáculos de Porto e Lisboa. O registo de Ólafur Arnalds foi gravado num estúdio que o músico construiu recentemente em Reiquiavique, conta com as participações de Bonono, Josin e JFDR, e inclui ainda uma gravação de voz da cantora Lhasa de Sela, que morreu de cancro em 2010.