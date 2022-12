Não cumpriu medidas de coacção e foi preso

Tribunal de Santarém decretou prisão preventiva para homem de 65 anos, residente no Sardoal, arguido num processo por tentativa de homicídio, perseguição agravada e posse de arma proibida.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Um homem de 65 anos, residente no concelho de Sardoal, foi colocado em prisão preventiva por não ter cumprido as medidas de coacção que lhe tinham sido impostas anteriormente pelo tribunal. É arguido num processo por tentativa de homicídio, perseguição agravada e posse de arma proibida, tendo sido detido no dia 14 de Dezembro pela GNR de Sardoal e conduzido ao estabelecimento prisional.

O detido tinha sido sujeito às medidas de coacção de afastamento das vítimas e proibição de possuir armas ou objectos cortantes. Os militares da GNR apuraram que o homem não cumpriu essas determinações e que deu continuidade à actividade criminosa, pelo que foi emitido um mandado de detenção. Durante a operação, a GNR apreendeu diversas armas e munições, nomeadamente: uma arma de caça; duas pistolas; 11 munições; três facas; uma foice; duas barras de ferro; dois bastões de madeira; um par de luvas.