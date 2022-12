Noite trágica para família de Tomar termina com morte de assaltante de 19 anos

O jovem de 19 anos que fugiu depois de ter agredido com violência Carlota Godinho durante um assalto na Quinta da Atouguia foi encontrado morto um dia depois. O MIRANTE falou com a mãe da vítima, que se encontra a recuperar no hospital depois de se ter defendido de um sabre com as mãos e braços.

Carlota Godinho e o seu marido, Vasco Godinho, trocaram Lisboa por Tomar em Maio deste ano assumindo a gestão do Picadeiro Paulo Barreiros Mota, situado na Quinta São Gabriel da Atouguia, freguesia de Madalena e Beselga. Na noite de 5 para 6 de Dezembro um jovem, de 19 anos, com carta de condução tirada há pouco e um automóvel novo oferecido pelo pai, entrou na habitação do casal, com um capuz na cabeça e descalço, e atacou Carlota com um sabre. O assaltante, natural de Tomar, não tinha antecedentes criminais.

O marido e as duas filhas menores estavam a dormir, mas Carlota, ouvindo ruídos, surpreendeu o ladrão. A vítima defendeu-se com mãos e braços impedindo assim que a arma a atingisse na cabeça e no pescoço. O marido ouviu os gritos e socorreu a esposa, ao mesmo tempo que escorraçou o assaltante, que fugiu até casa, localizada na aldeia de Porto Mendo. O jovem foi encontrado morto em casa no dia seguinte e sepultado no sábado, 10 de Dezembro. Não há indícios de crime.

Carlota Godinho é cavaleira, tal como o marido, e sofreu cortes profundos nos braços e nos antebraços e lesões pouco relevantes na cabeça, revelou a Polícia Judiciária de Leiria. Foi operada no Hospital de S. José, em Lisboa, e está a recuperar gradualmente. “Vai ser um processo muito longo, não vai ficar a 100% mas quase”, diz a O MIRANTE Sofia Barreiros Mota, mãe de Carlota, que olha para o futuro com muita vontade de esquecer o que aconteceu naquela trágica noite em casa da filha: “Quero é que isto seja esquecido, temos de andar para a frente. A minha filha, netas e genro vão ser protegidos e apoiados por toda a família”, sublinha.