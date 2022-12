Presépio ecológico no Castelo de Torres Novas

Até 8 de Janeiro de 2023 o Castelo de Torres Novas vai ter um presépio com figuras elaboradas por estabelecimentos escolares e instituições de solidariedade social do concelho a partir da reutilização de materiais. A iniciativa do município tem como objectivo valorizar uma das mais belas tradições de Natal e sensibilizar a população para "a adopção de atitudes mais ambientalmente sustentáveis".

O presépio, que inclui cerca de duas dezenas de figuras, pode ser visitado das 9 às 17h30. As únicas excepções são os períodos de 24 a 26 de Dezembro e de 31 de Dezembro a 2 de Janeiro, alturas em que o Castelo de Torres Novas estará encerrado.