Presidente falta à reunião de câmara de Alpiarça devido à morte do pai

Júlio Agostinho Sanfona faleceu no dia do aniversário da autarca que ganhou as eleições pela primeira vez no ano passado

A última sessão camarária em Alpiarça ficou marcada pela ausência da presidente do município. Sónia Sanfona não esteve presente devido ao falecimento do seu pai, a 10 de Dezembro, dia do aniversário da autarca. Júlio Agostinho Sanfona tinha 75 anos e foi vítima de doença prolongada. Foi desenhador de profissão num gabinete em Almeirim durante muitos anos.

Devido à ausência da presidente, a reunião foi conduzida pela vice-presidente, Margarida Rosa do Céu, tendo a sessão demorado pouco mais de uma hora. Os vereadores da oposição, João Arraiolos e Fernanda Cardigo, questionaram sobre o impacto do mau tempo no concelho de Alpiarça. Quiseram também saber sobre o ponto de situação da instalação da sub-estação de distribuição de energia na zona industrial, terreno que o município vendeu à E-redes a 24 de Março deste ano.

Da ordem de trabalhos destaque para a aprovação, por unanimidade, da autorização para a contratação do empréstimo de médio/longo prazo até 280 mil euros para aquisição de um autocarro, uma roçadora hidráulica e uma retroescavadora, como O MIRANTE já noticiou anteriormente. O último ponto da ordem de trabalhos, que foi aprovado por unanimidade, foi a emissão da autorização prévia para assumpção de compromissos plurianuais para a construção do posto territorial da GNR. O valor do investimento tem que estar incluído no orçamento do município para 2023 para a obra poder avançar.