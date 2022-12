Santarém paga obras no edíficio da PSP para ter videovigilância na cidade

Foi lançado recentemente o concurso público para requalificação do Centro de Comando e Controlo Operacional do Comando (CCCO) Distrital de Santarém da PSP, no âmbito do processo de implantação de um sistema de videovigilância no centro histórico de Santarém. As obras nas instalações da PSP vão ser suportadas pela Câmara de Santarém que também se comprometeu a adquirir os equipamentos necessários.

Após ser adjudicada a empreitada o município avança com o concurso para aquisição das câmaras de vídeo, disse a O MIRANTE o presidente da autarquia, Ricardo Gonçalves, a quem pedimos um ponto da situação sobre o processo, um ano passado sobre a celebração de um protocolo entre o município escalabitano e a PSP para a instalação de sistema de videovigilância na via pública.

Recorde-se que a Câmara de Santarém e a Polícia de Segurança Pública assinaram, em Dezembro de 2021, um protocolo de colaboração para a instalação de câmaras de videovigilância no centro histórico da cidade. Em comunicado, a autarquia referia que a medida visa aumentar a segurança dos munícipes na via pública da cidade, a todos os que visitam o concelho, bem como a quem desenvolve a sua actividade profissional na cidade.

Na sessão da Assembleia Municipal de Santarém realizada em Setembro foi aprovada uma recomendação onde se defendia que a Câmara de Santarém diligenciasse, “com a máxima urgência”, pelo reforço dos meios policiais no concelho, que equacionasse a instalação de câmaras de videovigilância e reforçasse a iluminação pública. A recomendação, apresentada pelo eleito do CDS e aprovada por maioria, mencionava “impressivos relatos” de munícipes sobre “crescente marginalidade, incluindo a prática de actos de vandalismo e de graves actos de intimidação, em determinadas zonas da cidade”.

O presidente da Câmara de Santarém disse, na mesma sessão, que tinha reunido com o secretário de Estado da Administração Interna, ao qual solicitou o reforço do efectivo da PSP no concelho, bem como a concretização do há muito prometido quartel da GNR.