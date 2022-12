Três mil prendas para crianças do concelho de Ourém

O município de Ourém voltou a realizar a tradicional oferta de presentes de Natal junto da comunidade escolar do concelho. Durante alguns dias. Foram atribuídas cerca de três mil prendas às crianças do ensino pré-escolar e do ensino básico, bem como cerca de 15 mil vouchers de cinco euros a estudantes do 5.º ao 12.º ano.

A distribuição de vouchers pelos jovens, segundo a autarquia, pretende funcionar como mais um apoio às famílias e um estímulo à economia local, uma vez que os vales podem ser descontados nos estabelecimentos comerciais aderentes. Conforme o respetivo escalão, cada um dos alunos em questão, recebeu um mínimo de dois e o máximo de quatro vouchers no valor de cinco euros cada.