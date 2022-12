A história de Bruno Videira esfaqueado pela namorada e abandonado para morrer

A vítima fala sobre a relação tóxica, marcada por ciúmes doentios, possessão e privação da liberdade de escolha. A agressora, de nacionalidade brasileira, que está em situação irregular no país, foi condenada a sete anos de prisão e à expulsão do país, mas a justiça não apaga as memórias traumáticas de quem pensou que ia morrer sozinho.

Bruno Videira viveu durante dois anos numa relação tóxica, possessiva, marcada por ciúmes doentios e violência doméstica continuada da namorada, de nacionalidade brasileira, condenada agora pelo Tribunal de Santarém por tentativa de homicídio a sete anos de prisão. Bruno Videira, esfaqueado e deixado a esvair-se em sangue no apartamento no centro de Santarém, já tinha tentado libertar-se da namorada, mas acabava por a aceitar de volta, acreditando em promessas de que tudo ia melhorar. Durante a relação não podia contactar com amigos, colegas de trabalho ou familiares como e quando queria. As suas redes sociais eram vigiadas e um novo pedido de amizade foi o suficiente para ser agredido com um candeeiro. Depois de o esfaquear, Cristiane Oliveira, brasileira que estava irregular em Portugal, fugiu e só se entregou às cerca de um mês depois.

No dia em que se deu a tentativa de homicídio, a 5 de Outubro de 2021, Bruno Videira, 28 anos, tinha saído de casa pela manhã para fazer um serviço de pintura e entregar o montante que ia receber à companheira para ajudar à construção de uma casa no Brasil. Ela era para o acompanhar no trabalho, mas disse que estava cansada e ia ficar deitada. Horas mais tarde foi ao seu encontro e teve um ataque de ciúmes. No regresso a casa, nas escadas do prédio começou a ser pontapeado no peito por Cristiane, de 37 anos. “Espera que já vais ver”, disse-lhe a mulher quando entraram em casa. Foi à cozinha buscar uma faca, entrou no quarto, empurrou o companheiro para cima da cama, e cara a cara desferiu-lhe um golpe.

“Rasga-me o abdómen no sentido descendente. Quando me levanto sinto o calor do corpo, olho para baixo e vejo o intestino a sair. Disse-lhe: já me mataste”, descreve a vítima a O MIRANTE. Pede-lhe ajuda mas perante a rejeição dirige-se à sala para tentar chegar ao telemóvel e ligar para o 112. “Ela ficou em pé, de faca na mão. Depois foi à cozinha, pousou-a, pegou na mala e foi embora”, lembra.

Pensou que ia morrer e as memórias e os planos que tinha para o futuro vêm-lhe à cabeça como flashes. Começou a ter “dores insuportáveis”. Com uma camisola a tentar estancar o sangue que saía da ferida aberta conseguiu ligar para o 112 e depois ligar à mãe. Com a sensação de desmaio e emocionado, não conseguiu contar à progenitora o que aconteceu. Pediu-lhe “apenas que fosse ter ao Hospital de Santarém”, onde ficou internado durante oito dias, após uma intervenção cirúrgica de três horas ao abdómen e intestino perfurado.