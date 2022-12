Carro despista-se e destrói quiosque na Póvoa de Santa Iria

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Um automóvel despistou-se, galgou o passeio e atingiu o café quiosque existente na Avenida D. Vicente Afonso Valente, na Póvoa de Santa Iria, destruindo loiças, produtos e partes da estrutura.

O acidente aconteceu pelas 05h15 de sábado, 15 de Dezembro, causando danos materiais no estabelecimento cuja propriedade é da junta de freguesia. A O MIRANTE Lina Roma, que explora o espaço há sete anos, conta que é a segunda vez que este ano embatem no quiosque e diz que os carros circulam em excesso de velocidade naquela artéria, principalmente durante a noite, o que aumenta as situações de risco.

“É sempre um problema para entrarem na praceta da escola de condução. Apesar da rotunda os carros circulam com muita velocidade e uma lomba a seguir à rotunda resolvia o problema”, refere.

A jovem que conduzia o Mercedes disse à PSP que adormeceu. Lina Roma refere que a condutora regressava de um jantar de Natal de empresa mas não estaria alcoolizada. Na ocasião os moradores da zona que frequentam o café terão inclusive pensado que o carro era de Lina, uma vez que a marca era a mesma. Impossibilitada de trabalhar devido aos danos, a dona do “Amore Di Roma” aguarda a visita do perito da seguradora. “Ainda não contabilizei o prejuízo mas esta é a minha única fonte de rendimento e não sei quanto tempo vou estar de porta fechada. Ainda não sei mas se tiver que continuar a pagar a renda do espaço à junta, terá que ser o seguro a assumir os custos”.



* Notícia desenvolvida na edição em papel de O MIRANTE