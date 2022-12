Deslizamento de terras corta estrada entre Dornes e Vale Serrão

A Estrada Municipal 521 entre Dornes e Vale Serrão, no concelho de Ferreira do Zêzere, está encerrada ao trânsito devido a um deslizamento de terras que cortou a via. Pelo mesmo motivo, há também alterações no trânsito dentro da localidade de Dornes, informou na manhã desta quarta-feira, 21 de Dezembro, a Câmara de Ferreira do Zêzere.