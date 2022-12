GNR apreende 295 quilos de pinhas mansas no concelho de Coruche

A Guarda Nacional Republicana (GNR) de Coruche apreendeu 295 quilos de pinhas mansas e identificou três homens, com idades entre os 17 e 31 anos, suspeitos do furto de pinhas no concelho de Coruche. Durante uma acção de patrulhamento os militares da GNR detectaram uma viatura suspeita a sair de uma propriedade pelo que realizaram diligências no sentido de efectuar uma abordagem de fiscalização ao veículo.

Os militares apuraram no interior da viatura 295 quilos de pinhas sendo que os suspeitos não conseguiram justificar a sua proveniência, motivo que levou à apreensão das pinhas, de uma escada e duas varas. Os três indivíduos foram identificados e os factos comunicados ao Ministério Público.

A GNR relembra que a colheita de pinhas de pinheiro-manso é proibida entre 1 de Abril e 1 de Dezembro e, ainda que esteja caída no chão, a sua apanha está interditada por se encontrar em época de defeso, salvaguardando o crescimento e desenvolvimento da pinha e do pinhão evitando a colheita da semente fora de tempo.