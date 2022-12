Hospital de VFX encerra Bloco de Partos e Urgências de Obstetrícia no Natal

O serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia e o Bloco de Partos do Hospital de Vila Franca de Xira vão encerrar de 23 a 26 de Dezembro. Durante este período ficará apenas um médico especialista a apoiar as pacientes já internadas naquela unidade hospitalar. Segundo o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, Fernando Araújo, durante o Natal e Ano Novo os hospitais da área de Lisboa vão funcionar em rede.

De acordo com a deliberação, durante dois fins-de-semana, o Hospital de Vila Franca de Xira vai alternar o funcionamento com o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.

Em 2023 está em cima da mesa o possível fecho aos fins-de-semana do serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do hospital Vila Franca de Xira mas ainda falta a confirmação do governo. Ainda esta semana poderá ser revelado o plano para os serviços de Ginecologia e Obstetrícia a nível nacional.