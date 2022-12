partilhe no Facebook

Morre em capotamento de tractor agrícola no Biscainho

Um homem, de 78 anos, morreu esta quarta-feira, 21 de Dezembro, no Biscainho, concelho de Coruche, na sequência do capotamento de um tractor agrícola num terreno particular, confirmou a O MIRANTE o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

Segundo o CDOS à chegada dos meios de socorro ao local a vítima, que ficou debaixo do veículo, já se encontrava cadáver, estando as causas do acidente a ser investigadas pelo Núcleo de Investigação Criminal da Guarda Nacional Republicana (GNR).

O alerta foi dado por um popular para o 112 às 11:05 e no local estiveram seis operacionais dos Bombeiros de Coruche apoiados por duas viaturas, a GNR e a Viatura de Emergência Médica e Reanimação (VMER) do Hospital de Santarém.