VFX recebe selo de boas práticas na intervenção social

O município de Vila Franca de Xira foi distinguido com o selo de boas práticas na intervenção social pelas Plataformas Supraconcelhias da Grande Lisboa e Oeste. Projectos como o Banco de Ajudas Técnicas, a Passerelle de Ouro, Activ@mente e Art For All foram consideradas inovadoras e determinantes para o bem-estar comunitário. A entrega do prémio realizou-se a 28 de Novembro no auditório do Edifício Sede do Instituto da Segurança Social, em Lisboa, e contou com a presença de Manuela Ralha, vereadora da Câmara de Vila Franca de Xira com o pelouro dos direitos sociais.

Nesta terceira edição, o projecto da ABEI – Associação de Bem-Estar Infantil de Vila Franca de Xira, denominado de Ecologia Interior + SER, foi também distinguindo com o Selo de Boas Práticas de Intervenção Social.