Vai avançar projecto para passeio na Estrada dos Baltares

Via que liga o Sobralinho a Alverca do Ribatejo e que é muitas vezes usada como alternativa à congestionada Estrada Nacional 10 não tem passeios, o que obriga os moradores a caminharem pela estrada.

Estrada Nacional 10-6 que liga o Sobralinho a Alverca, também conhecida por Estrada dos Baltares, não tem condições de segurança para quem ali caminha diariamente e é urgente a concretização de bermas e passeios em condições. O reconhecimento da perigosidade da situação foi deixada pelo presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, em reunião de câmara, onde anunciou que a autarquia está já a elaborar um projecto para o local que contemple o alargamento das bermas e a colocação de passeios.

“O nosso objectivo é apresentar depois esse projecto à Infraestruturas de Portugal (IP) para conseguir que se façam espaços de circulação pedonal”, explicou o autarca, depois de questionado pela oposição sobre o assunto. A falta de passeios obriga os moradores a caminhar pela estrada, muitas vezes com sacos de compras, o que eleva os riscos de acidente naquela via e que piora bastante durante a noite. No Inverno, como anoitece mais cedo, muita gente ainda está a voltar a pé ao Sobralinho depois de um dia de trabalho e é forçado a caminhar pela estrada. Forças políticas como a CDU e a Coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT) têm chamado frequentemente a atenção para aquele problema em reuniões do executivo e esperam agora que a promessa do autarca venha a concretizar-se.

Rotunda da Betecna prometida há década e meia

Por concretizar há mais de uma década e meia está a chamada “rotunda da Betecna”, que prometia acabar com o perigoso cruzamento da EN10-6 que dá acesso ao Sobralinho e sobre o qual O MIRANTE noticiou. Chegou a haver um parecer favorável da IP ao projecto apresentado pela câmara para o local mas as negociações com os privados donos dos terrenos acabou por não ter um desfecho favorável. A câmara municipal já disse estar a trabalhar para tentar encontrar uma solução alternativa que melhore as condições de segurança naquele cruzamento.