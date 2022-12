Acidente grave levou-o a dedicar-se ao Kickboxing onde ensina a não lutar

No Grupo Desportivo de Vialonga aprendem-se técnicas de defesa pessoal pelas mãos de um instrutor que ali se curou depois de ficar com uma perna incapacitada por um acidente de automóvel.

Um grave acidente de viação que o deixou com uma perna incapacitada foi o ponto de partida para Ricardo Sobreiro se ter focado no kickboxing e na defesa pessoal; hoje, no Grupo Desportivo de Vialonga (GDV), ensina os atletas a defenderem-se e incute-lhes valores e princípios de vida em sociedade.

Em 2010 na sequência do acidente, Ricardo Sobreiro precisou de fazer fisioterapia e ao mesmo tempo viu o filho começar a sofrer de bullying na escola. Em família decidiram inscrevê-lo nas aulas de kickboxing do GDV. Num dos treinos Ricardo acompanhou o filho e gostou tanto que se tornou praticante da modalidade, vendo também nela uma oportunidade de recuperação.



“É mesmo importante que eles percebam que lutar é sempre a última opção na lista. O objectivo é estar sempre em segurança e conseguir sair das situações sem ter que pôr em prática aquilo que aprendem nas aulas. É aprender a lutar aqui para não lutar lá fora”, explica.

*Leia a reportagem desenvolvida na edição semanal em papel desta quinta-feira, 22 de Dezembro