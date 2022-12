Aeródromo de Pias Longas pode ser regional e ter passageiros se houver vontade

O aeródromo de Pias Longas, no concelho de Ourém, tem todas as condições para ser um aeródromo regional, podendo assim receber voos de aviões ligeiros até 50 lugares para passageiros ou com espaço para pequenas e médias mercadorias.

Mas é preciso que as entidades se unam neste objectivo que é um sonho de Daniel Morgado, presidente da Associação Pias Longas Aeroclube, fundada 1996, que detém há cinco anos a concessão de 50 anos da pista propriedade da Junta de Freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias.

A pista, num local com uma vista sobre o castelo de Ourém e sem interferências na paisagem para a segurança aeronáutica, pode ser uma mais-valia para Fátima, a poucos quilómetros, valorizando o turismo. Prova disso é o facto de o tenor italiano Andrea Bocelli ter aterrado em Pias Longas quando deu um concerto em 2018 na cidade santuário.



O sonho do aeroclube é possível de concretizar com a realização das últimas obras que permitem ficar com uma pista de mil metros e com o asfaltamento do piso.