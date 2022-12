CHMT percorreu 255 mil quilómetros em 4 anos para cuidar dos utentes do Médio Tejo

Centro Hospitalar do Médio Tejo celebra quatro anos de hospitalização domiciliária superando meta de 600 internamentos. Prestação de cuidados de saúde é garantida 24 horas por dia, todos os dias do ano, por uma equipa multidisciplinar.

A Unidade de Hospitalização Domiciliária (UHD) do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) comemora quatro anos de existência. Durante o período, mais de 600 utentes do Médio Tejo receberam cuidados de saúde a partir do conforto do seu lar. O marco das mais de seis centenas de internamentos foi atingido a partir das seis camas “virtuais” que o CHMT disponibiliza desde 2018.

O público-alvo deste modelo de assistência hospitalar centra-se numa população maioritariamente idosa, com elevada prevalência de doenças crónicas e com diversas patologias. As patologias mais frequentes são as infecções respiratórias, urinárias, dos tecidos moles, as úlceras e erisipelas nos membros inferiores, osteomilite e endocardite. A unidade também já prestou cuidados de saúde em casa a utentes com doença pulmonar obstrutiva crónica agudizada, a doentes portadores de insuficiência cardíaca descompensada, e a doentes com cancro, em fase paliativa ou com episódios infeciosos.

Nos primeiros onze meses de 2022, o CHMT prestou assistência em modelo de hospitalização domiciliária a 132 doentes, registando-se uma taxa de ocupação das camas superior a 93%. Em média, os utentes estiveram internados ao domicílio um período de 12,8 dias.



255 mil quilómetros percorridos

A equipa de Hospitalização Domiciliária do CHMT é composta por sete médicos – um médico em permanência e uma equipa de seis clínicos de prevenção –, cinco enfermeiros, que são apoiados por outros cinco profissionais de saúde (assistente operacional, assistente social, assistente técnico, farmacêutico, nutricionista e um administrador hospitalar responsável). A unidade tem alocada uma viatura automóvel, que ao longo dos últimos quatro anos percorreu 255 mil quilómetros a levar mais saúde aos doentes internados.