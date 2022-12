Explosão de gás faz três feridos em Minde

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A explosão de um na garrafa de gás de campismo em Minde provocou três feridos, um deles evacuado de helicóptero. A situação que ocorreu esta quinta-feira e as vítimas ficaram com queimaduras na cara, tendo uma delas sofrido também lesões nas vias respiratórias.



O Comando Distrital de Operações e Socorro de Santarém revela que a explosão causou ainda danos na casa de habitação. Supeita-se que a explosão terá ocorrido pelo facto de O equipamento estar junto a uma lareira que estava acesa para aquecer a habitação.

No local, estiveram 22 operacionais dos bombeiros de Minde e Alcanena, com o apoio da ambulância SIV, a viatura médica e a equipa helitransportada do INEM.