Já há autarcas que admitem venda da Colónia Balnear da Nazaré por não acreditarem no projecto

O arrastar do projecto está a desanimar alguns autarcas e o do Sardoal fala em vergonha. As obras obrigam a custos avultados para as vantagens que os municípios possam ter.

O projecto para a recuperação da Colónia Balnear da Nazaré está a afastar algumas autarquias, que preferem a venda do imóvel a terem de se comprometer com empréstimos bancários para um investimento global que deve ultrapassar os seis milhões de euros. O facto da situação se arrastar há vários anos contribui também contribui para enfraquecer o interesse de algumas autarquias da Associação de Municípios do Vale do Tejo, dona do espaço, sobretudo as do Médio Tejo.

Entre os autarcas pouco entusiasmado com o investimento, estão os de Ourém, Sardoal e Alcanena, que admitem uma solução que passe pela venda do imóvel ou concessionar a privados o espaço, que está ao abandono há vários anos.

