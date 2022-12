No Natal a família é mais importante que os presentes no sapatinho

Mais importante que uma sala cheia de presentes é uma sala cheia de convívio e fraternidade entre famílias. É esse o verdadeiro espírito do Natal e não o consumismo desregrado que se vive hoje em dia, garantem muitos dos participantes ouvidos por O MIRANTE na recriação do tradicional presépio que se realizou na tarde de domingo, 18 de Dezembro, no Sobralinho. A Igreja do Divino Espírito Santo encheu-se de público para assistir à recriação histórica feita pelos elementos do Rancho Folclórico e do Coro e Orquestra da Casa do Povo de Arcena. Durante uma tarde teve lugar um presépio vivo onde se deu um colorido diferente à quadra festiva.

Para Liliana Branco não há nada melhor do que reunir toda a família, mas confessa que a melhor parte é a altura dos presentes, não porque gosta de recebê-los, mas para ver as reacções das pessoas quando os abrem. Já para Amélia Rosa, a preparação do Natal é também uma parte bastante importante e por isso revela que o que mais gosta de fazer é partilhar e trocar receitas dos pratos e das sobremesas com as amigas. A iniciativa foi realizada no âmbito do programa “Natal Alverca Sobralinho” promovido pela junta de freguesia, com o apoio do movimento associativo local.

Em Alhandra o Pai Natal chegou de barco

No mesmo domingo à tarde a vila de Alhandra deu as boas-vindas ao pai Natal que chegou de barco à vila para promover o mercado de Natal que ali se realiza até ao final do ano. Apesar do frio muitos foram os populares que foram ver a chegada do rei dos presentes ao cais 14 da vila, numa aparição diferente da norma e com o rio Tejo como pano de fundo.