A professora de Tomar que fez um dueto com Salvador Sobral

A um ano de se aposentar, a professora subiu ao palco do Cineteatro Paraíso para cantar em dueto com Salvador Sobral , o vencedor do festival Eurovisão.

Júlia Quadros sempre teve música na sua vida. Estudou piano na Figueira da Foz, de onde é natural, e era o pai quem mais insistia na sua formação musical. "Obrigava-me a sentar e a estudar solfejo", recorda a professora de Fisico-Química que, a 10 de Dezembro, subiu ao palco do Cine-Teatro Paraíso para cantar com Salvador Sobral a canção "Só um Beijo", com uma prestação que surpreendeu o vencedor da Eurovisão.

Embalada pelo cantar da mãe ao som de Frank Sinatra na rádio, Júlia Quadros desde cedo que sentiu gosto em ser protagonista; "era a cantora residente dos espectáculos do jardim-escola", conta com orgulho a O MIRANTE. Seguiu um curso superior, "como era suposto". "Toda a gente tinha curso lá em casa, a minha mãe era farmacêutica", recorda, acrescentando que a música era uma actividade importante, mas não principal.

