Agitação na Associação para o Desenvolvimento Social e Comunitário de Santarém

A recuperar das dificuldades financeiras que a puseram à beira da extinção, a Associação para o Desenvolvimento Social e Comunitário de Santarém (ADSCS) volta a viver momentos conturbados, com a demissão do presidente da assembleia geral. Nuno Gomes bateu com a porta no dia 11 de Dezembro em confronto aberto com a direcção liderada por Luís Mena Esteves, a quem acusa de sonegar informação e de não esclarecer se os elementos da direcção decidiram, em causa própria, remunerar-se pelos cargos que desempenham numa IPSS que, recorde-se, está sob assistência financeira do Fundo de Socorro da Segurança Social.

Alguns dias depois, a primeira secretária da assembleia geral, Maria Emília Santos, também renunciou ao cargo, solidária com Nuno Gomes.



O nosso jornal teve acesso à carta que Nuno Gomes escreveu ao presidente da direcção, e de que deu conhecimento aos órgãos sociais e aos associados, onde justifica a sua renúncia com a “total ausência de respostas e desconsiderações permanentes por parte da Direcção”.



