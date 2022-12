Alpiarça perde três médicos em pouco tempo

A Unidade de Saúde Familiar (USF) de Alpiarça está a funcionar apenas com uma médica que não consegue atender toda a população do concelho. A presidente da Câmara de Alpiarça, Sónia Sanfona, explicou em sessão camarária que a directora da USF saiu por motivos pessoais e mais recentemente dois dos médicos aposentaram-se ficando apenas uma médica ao serviço.

No entanto, um desses médicos aposentados vai continuar a trabalhar após acordo especial com o Ministério da Saúde. Além disso, foram abertas três vagas num concurso aberto em Dezembro. A autarca não tem expectativas de que existam candidatos para as vagas. "Os concursos na Lezíria do Tejo têm ficado por preencher. É expectável que o Ministério da Saúde recorra a prestadores de serviço mas sabemos que não é a mesma coisa", afirmou.

Sónia Sanfona referiu que está em cima da mesa a hipótese de passar a USF de tipo A para tipo B onde os ordenados são mais atractivos.

