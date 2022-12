Definhamento de Santa Margarida da Coutada preocupa autarcas de Constância

A Assembleia Municipal de Constância quer que o município mova esforços junto das “diversas entidades governamentais competentes” no sentido da dinamização do Campo Militar de Santa Margarida, para que esse complexo militar, o maior do país, possa voltar a ser um importante pólo de desenvolvimento da freguesia e do concelho.

A proposta de recomendação, apresentada pela CDU e aprovada por unanimidade, alude ao “definhamento do concelho e em particular da freguesia de Santa Margarida da Coutada” e sugere ainda outras medidas para o concelho, nomeadamente “um empenho suplementar, por parte do executivo municipal, na sensibilização de agentes económicos, políticos e sociais com o objectivo de investirem no concelho”.

A recomendação incita ainda o executivo camarário, liderado pelo socialista Sérgio Oliveira, a ”investir pelo menos 50% do valor da Derrama arrecadada anualmente na criação de melhores condições para o tecido económico existente e na fixação de novos empresários”, apontando medidas como a ampliação da Zona Industrial, áreas de produção energética através de painéis solares ou a promoção externa da Zona Industrial e do restante tecido económico.

No preâmbulo da proposta refere-se que a divulgação oficial dos Censos de 2021 demonstra que o concelho de Constância teve uma perda de população de 6,4%, com a freguesia de Santa Margarida da Coutada a registar a maior redução com 10,50%, Constância 3,5% e Montalvo 2,8%. “Todos sabemos que a existência de emprego, seguido de habitação é os principais factores de fixação de pessoas e criação de riqueza, sendo estes os dois elementos cruciais para a qualidade de vida dos actuais 3798 habitantes e a sustentabilidade futura do município”, lê-se na recomendação.