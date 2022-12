Desfalque na Agromais já vai em mais do dobro e pode ser pior

O desfalque nas contas do entreposto comercial agrícola Agromais, em Riachos, é do dobro do que se calculava inicialmente e decorreu durante mais tempo do que se tinha verificado. A direcção da maior cooperativa de agricultores de cereais e hortícolas do país já chegou a uma quantia de cerca de 4,5 milhões de euros, quando até há cerca de dois meses apenas se tinham apurado cerca de dois milhões de euros retirados pelo responsável financeiro. A duração do desfalque, que se imaginava ter decorrido durante 10 anos, afinal foi de pelo menos 12 anos. Entretanto já começou a ser feita uma auditoria externa às contas para confirmar exactamente o prejuízo da instituição.



