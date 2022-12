Homenagens no 207º aniversário de elevação do Cartaxo a concelho

O município do Cartaxo assinalou o 207º aniversário de elevação a concelho, a 10 de Dezembro, com uma sessão solene onde foram homenageadas uma personalidade e uma instituição e se distinguiram funcionários da autarquia com 25 anos de casa. À Conferência do Sagrado Coração de Jesus, da Sociedade de São Vicente de Paulo, foi atribuído o diploma e medalha de mérito municipal pelos “relevantes serviços prestados ao município na área do apoio social. O cavaleiro tauromáquico Manuel Jorge de Oliveira foi a personalidade agraciada com o diploma e a medalha de mérito municipal, pelos “relevantes serviços prestados ao município na área da cultura, em particular na equitação e toureio a cavalo, elevando o nome do município do Cartaxo a nível nacional e internacional”, referiu o presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor.

Os trabalhadores do município que completaram 25 anos de serviço também foram homenageados pelo serviço prestado. A cerimónia contou com a actuação da jovem Joana Almeida. João Heitor considera que esta comemoração constitui um momento para o encontro e celebração da história do concelho, mas também para “reflectir, para olhar para o caminho percorrido e retirar as aprendizagens que podem ajudar a tomar melhores decisões no futuro. Servem também estes momentos para valorizar o que de bom recebemos e para agradecer a quem de alguma forma deu de si para nos fazer crescer e avançar”, disse.