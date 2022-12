Hospitais da região com tempos elevados nas consultas de especialidade

Os tempos de espera nas urgências e nas consultas de especialidade nos hospitais da região estão acima dos tempos recomendados para os serviços de prioridade normal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Os cinco hospitais da região abrangida por O MIRANTE – Santarém, Vila Franca de Xira e os três do Centro Hospitalar do Médio Tejo (Abrantes, Tomar e Torres Novas) têm várias consultas da especialidade onde a espera dos utentes para poder ser visto por um médico chega a ser superior a seis meses, como acontece em Santarém, com gastrenterologia a demorar 356 dias quando deveria demorar 150.

O Centro Hospitalar do Médio Tejo é dos que apresenta melhores números na região. Única excepção é a ortopedia, onde os doentes têm de esperar 515 dias para serem vistos por um clínico. imunoalergologia (373) e gastrenterologia (191). Nas cirurgias todas estão dentro dos prazos e a que está a demorar mais tempo é a dermatologia com as chamadas para a intervenção a demorarem 74 dias.

Em Vila Franca de Xira os utentes têm de esperar em média 295 dias por uma consulta de dermato-venerologia e 265 dias por oftalmologia.

