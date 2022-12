Apoio à banda da Gançaria por representar o município

Câmara de Santarém vai atribuir um subsídio extraordinário de 2.185 euros à Sociedade Filarmónica da Gançaria, em virtude da sua participação no IX Concurso de Bandas Filarmónicas de Braga.

Músicos da Gansaria, Santarém, brilharam num concurso em Braga sob a direcção do maestro Luís Leite. fotoDR

A Câmara de Santarém vai atribuir um subsídio extraordinário de 2.185 euros à Sociedade Filarmónica de Instrução e Cultura Musical da Gançaria, em virtude de ter representado o município no IX Concurso de Bandas Filarmónicas de Braga. Nesse evento, a banda ribatejana conquistou o primeiro lugar da 2.ª secção, sob a direcção do maestro Luís Leite.

Aquele que é um dos mais importantes eventos do género em Portugal é promovido pela Câmara Municipal de Braga e atribui às bandas cuja pontuação fique acima dos 85 pontos o prémio de São João de Braga, a que correspondem contratos no valor de quatro mil euros, para actuar nas festas sanjoaninas da cidade no dia 23 de Junho de 2023.