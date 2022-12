Apresentação da Fábrica da Cultura em Minde começou com um protesto contra lóbis da cultura

Rafael Carriço, da companhia de dança Vórtice Dance, de Fátima, interrompeu a sessão de apresentação pública do projecto Fábrica de Cultura em Minde. O dançarino levantou-se da plateia e interrompeu o debate acusando o Estado e as entidades gestoras da cultura de não ajudarem os artistas e de gastarem fortunas em projectos megalómanos e insustentáveis.

“Estes senhores que estão a representar entidades culturais não querem saber muito dos artistas, como da minha companhia de dança que está nesta região há 22 anos. Acho estapafúrdio o que vai acontecer nesta fábrica. Vai ser uma nova roubalheira. Investimentos como este só servem para uma série de construtores e arquitectos virem para aqui fazer projectos megalómanos numa região que não existe culturalmente. É muito complexo brincarem com os artistas nacionais que merecem maior dignidade”, afirmou tendo saído imediatamente do espaço.

No exterior da fábrica, a vereadora da Cultura da Câmara de Alcanena, Marlene Carvalho, ainda tentou conversar com o artista mas este manteve-se irredutível na sua opinião e foi embora. A apresentação, que decorreu no dia 14 de Dezembro em Minde, começou com a participação do produtor cultural Pablo Berástegui, responsável por vários projectos como o Centro Cultural Matadero Madrid. Contou ainda com um painel moderado por José Pina, director do Teatro Aveirense, com as participações do Director-Geral das Artes, Américo Rodrigues, do presidente do Turismo do Centro, Pedro Machado, do antropólogo Paulo Lima e do criativo Carlos Bernardo. João Aidos, actual director artístico do Teatro Municipal de Ourém, a colaborar com o município de Alcanena na concepção da Fábrica da Cultura de Minde, afirmou que o projecto apresentado, com o estudo prévio do edifício desenhado pelo arquitecto Gonçalo Nobre, resulta de uma aposta na cultura para “alavancar o território”.