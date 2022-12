Utentes da região vão entregar postais de boas festas a António Costa

Comissões de utentes desejam um Natal Feliz ao primeiro-ministro com saúde melhor do que a que existe actualmente.

Os representantes das organizações de utentes dos concelhos de Benavente, Vila Franca de Xira, Alenquer e Azambuja vão entregar ao primeiro-ministro, António Costa, milhares de postais de festas felizes onde pedem também melhor saúde do que a que existe actualmente. Nos postais assinados pela população nas últimas semanas, lê-se que existem 90 mil utentes sem médico de família na região, milhares de doenças crónicas à espera de consulta e mais de seis dezenas de médicos de família em falta. É, na prática, mais uma acção de protesto das comissões de utentes e os postais de boas festas serão entregues na residência oficial do primeiro ministro no dia 28 de Dezembro pelas 15h00. Os utentes têm a expectativa que António Costa os receba pessoalmente e possam assim entregar propostas para mitigar as dificuldades que sentem no acesso aos cuidados de saúde por parte da população.