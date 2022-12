Associação de Samora Correia ofereceu ceia de Natal a meia centena de famílias

A Associação Social Amigos de Samora Correia (ASASC), através de uma dezena de voluntários, ofereceu cabazes de Natal com bens alimentares a meia centena de famílias carenciadas ou em situação de vulnerabilidade da freguesia.

A Campanha Natal Solidário, que contou com o apoio do comércio local, empresas e beneméritos, permitiram a oferta de bacalhau, batatas, cebolas, couves, fruta, arroz, açúcar, azeite, óleo e Bolo Rei para animar a ceia a quem tem maiores dificuldades financeiras.

A entrega dos cabazes teve lugar na quinta-feira, 22 de Dezembro, após uma longa maratona de recolha e organização dos bens recolhidos. As famílias contempladas são utentes do apoio social que a ASASC acompanha ao longo de todo o ano e outras foram indicadas pelos parceiros sociais da associação.

A ASASC é uma entidade sem fins lucrativos com 400 associados e mais de três centenas de beneficiários portugueses e migrantes apoiados com alimentação, vestuário, móveis, eletrodomésticos, apoio social e jurídico. Para garantir a sua actividade a ASASC promove eventos e ações onde angaria fundos para aplicar no apoio às famílias. Fundada há sete anos, a ASASC tem na valência social a sua bandeira mas mantém actividade cívica intervindo na procura de soluções para os problemas com que se debate a comunidade de Samora Correia, onde vivem mais de 18 mil pessoas e cobre uma área de 322km2.