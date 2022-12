Autarcas e comunidade da Póvoa de Santa Iria lamentam falta de luzes de Natal

Depois das críticas dos moradores na vizinha cidade de Alverca, agora foi a vez de também a população da Póvoa de Santa Iria e os autarcas locais se queixarem da falta de iluminação de Natal na freguesia. A Câmara de Vila Franca de Xira assumiu a responsabilidade da colocação das luzes em todas as freguesias do concelho mas este ano decidiu reduzir a quantidade de áreas abrangidas pelas luzes e o período de acendimento da iluminação, entre as 18h00 e as 24h00.

A presidente da União de freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa lembra que a junta não coloca iluminação de Natal há vários anos e que nem sequer tem esse tipo de estrutura. Ana Cristina Pereira explica que a junta não gasta dinheiro com luzes natalícias e que por isso até a câmara é a responsável pela árvore iluminada que se encontra na Quinta Municipal da Piedade. Já a árvore de Natal no Forte da Casa foi elaborada pela Associação para a Integração de Pessoas com Necessidades Especiais (AIPNE) que, apesar de ter sede em Alverca, colabora com a freguesia no âmbito de projectos de integração.