Negociações entre câmara e juntas de VFX concluído em 2023

Em causa a distribuição das verbas da câmara para as juntas para estas assegurarem tarefas como a higiene urbana, manutenção de mobiliário urbano ou reparações no espaço público.

As negociações entre os presidentes das juntas de freguesia do concelho de Vila Franca de Xira e a câmara municipal, visando as verbas a transferir pelo município no âmbito dos contratos interadministrativos de delegação de competências, deverão ficar concluídos no primeiro trimestre de 2023.

A informação foi avançada pelo presidente da união de freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, Cláudio Lotra, durante a assembleia de freguesia onde foi discutido - e chumbado - o orçamento da junta para o próximo ano.

A maior parte dos autarcas, recorde-se, já veio dizer que as verbas actualmente transferidas pela câmara municipal anualmente para as juntas de freguesia, a rondar os 4 milhões de euros, são insuficientes para todas as tarefas de necessidades.

Algumas juntas, como a de Vila Franca de Xira, já vieram admitir que caso as verbas não venham a ser reforçadas ponderará não aceitar essas competências. À gestão e manutenção de espaços verdes somam-se outras tarefas pelas quais as juntas ficam responsáveis, como por exemplo a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; manutenção, reparação e substituição de mobiliário urbano, gestão e manutenção de feiras e mercados; realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico e manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos educativos.