Distúrbios em Coruche por causa de barulho provocam seis feridos

Dois militares da GNR ficaram feridos e foi preciso chamar reforços para dispersar elementos que se concentraram à porta do posto

Uma altercação por causa da intervenção da GNR para acabar com o ruído de uma festa particular em Vale de Mansos, Coruche, resultou em seis feridos, dois deles guardas do posto de Coruche.

A situação aconteceu na madrugada de 24 de Dezembro e foi necessário chamar reforços para dispersar as pessoas que se concentraram em frente ao posto da Guarda na sequência da detenção de três elementos envolvidos nos desacatos. Nessa altura foi detido mais um elemento.

Ouvidos em primeiro interrogatório ficaram em liberdade com apresentações semanais às autoridades.

A GNR tinha sido chamada por causa de ruído excessivo que estava a incomodar os vizinhos e quando a patrulha chegou foi agredida verbalmente e fisicamente. Um dos guardas levou com uma garrafa de vidro, tendo ficado com ferimentos na face.

Os dois elementos da GNR foram transportados ao Hospital de Santarém, onde foram assistidos a ferimentos ligeiros. Os quatro elementos da festa também foram assistidos no hospital também com ferimentos ligeiros, alegadamente provocados por balas de borracha usadas como defesa pelos militares.