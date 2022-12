Trabalhadores do Hospital de VFX lutam pelas 35 horas e contra a falta de pessoal

Quase 18 meses depois de ter tomado conta da gestão do Hospital de Vila Franca de Xira, que foi durante uma década uma Parceria Público-Privada (PPP), o Ministério das Finanças continua sem dar luz verde ao pedido da administração para que seja implementado o sistema de 35 horas semanais em vigor na função pública. Os trabalhadores estão cansados, são em número insuficiente para as necessidades e por isso o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) e o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas juntaram-se na última semana em mais uma acção de protesto.

Os sindicatos exigem a rápida implementação das 35 horas e também a contratação de mais profissionais. A greve dos enfermeiros, auxiliares e técnicos de diagnóstico do hospital de VFX teve uma adesão significativa segundo a administração e afectou o funcionamento de várias áreas, em particular do bloco operatório e do internamento. Os trabalhadores protestaram em frente ao Ministério da Saúde em Lisboa tentando que o Governo olhe de uma vez por todas para a questão.

Rui Marroni, do SEP, critica a O MIRANTE o que considera ser “uma embirração” do Governo e da administração do hospital, que já veio dizer que pouco pode fazer nesta situação. “O hospital continua a não aplicar as regras das carreiras da administração pública. Há desregulação de horários e elevada carência de profissionais; com os baixos salários praticados no hospital os trabalhadores não concorrem para lá”, critica o sindicalista, que aponta graves carências de enfermeiros, médicos, auxiliares, administrativos e técnicos de diagnóstico. “Situação que só aumenta o caos no hospital”, alerta.

Segundo Rui Marroni os trabalhadores do hospital estão esgotados e a serem, alegadamente, forçados a trabalhar mais horas do que devem. “A maior parte nem é paga como trabalho suplementar, o que é mais grave. E há um enorme banco de horas em dívida. Há trabalhadores com meses para gozar por causa da acumulação de horas que o hospital lhes deve. Isto não é solução, não há folgas, não há descanso nem vida pessoal”, condena o sindicalista.

Para o dirigente do SEP, não há grandes dúvidas sobre o que está em causa. “A administração não aplica as regras da administração pública. Já demos exemplos de outras instituições que passaram a Entidades Públicas Empresariais, como o Centro Hospitalar do Oeste, que desde 2019 tem contratado com 35 horas. Não faz sentido a administração continuar a embirrar e a empurrar uma situação que já devia estar mais que resolvida. É uma teimosia que tem de ser ultrapassada para bem da instituição e das pessoas que servem”, apela.

Administração passa a bola

para o Ministério das Finanças

O arrastar do processo tem gerado múltiplas queixas dos quase 1.500 trabalhadores da unidade de saúde, cuja administração diz entender os motivos da greve mas lembra que a situação ultrapassa a capacidade de gestão do hospital. “É necessária autorização superior para a adesão às 35 horas semanais e consequente contratação de novos profissionais, como aconteceu nos demais hospitais do Serviço Nacional de Saúde”, explica o hospital. A administração garante que o processo para adesão às 35 horas está concluído “há vários meses” mas ainda sem autorização da Secretaria de Estado do Tesouro.