Voluntários estão de regresso ao Centro Hospitalar do Médio Tejo

O Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) promoveu, em conjunto com as ligas de amigos, um seminário formativo para os voluntários hospitalares das suas três unidades, Abrantes, Torres Novas e Tomar.

A iniciativa teve como objectivo contribuir para o desenvolvimento das competências e conhecimentos dos voluntários jovens e seniores que vão integrar a estrutura do CHMT, cujo reinício de actividades se deu a 16 de Dezembro. Recorde-se que o voluntariado tem estado suspenso desde o início da pandemia. A sessão decorreu no auditório da unidade de Tomar e envolveu 67 voluntários, com idades entre os 18 e os 83 anos.

O seminário foi composto por sete módulos onde foram abordados diversos temas, nomeadamente, missão, visão e área de abrangência do CHMT, enquadramento jurídico do voluntariado, estatuto do voluntário/direitos e deveres, direitos e deveres dos doentes, organização do voluntariado no CHMT, caracterização dos serviços assistenciais, sensibilização em controlo da infecção, entre outros.