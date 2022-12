Centro de Reabilitação e Integração de Ourém é uma escola de afectos

Mário Albuquerque, presidente da instituição, realizou um discurso emotivo no tradicional almoço de Natal do Centro de Reabilitação e Integração de Ourém.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O Centro de Reabilitação e Integração de Ourém (CRIO) organizou mais um convívio de Natal que juntou dirigentes, funcionários e utentes num almoço realizado na sexta-feira, 16 de Dezembro. Mário Albuquerque, presidente da instituição, salientou que o CRIO, “mais que uma instituição de solidariedade social, é uma verdadeira escola de afectos. “O Centro de Reabilitação e Integração de Ourém é um local de partilha de sorrisos e de criação de amizades, que trabalha diariamente para integrar e tornar mais feliz a vida de um conjunto de jovens, lutando lado a lado com eles para fazer face às dificuldades do seu dia-a-dia”, disse.

Mário Albuquerque fez ainda uma breve alusão ao percurso histórico da instituição, implementada a 1 de junho de 1979, pela mão de um conjunto de homens e mulheres empreendedores na causa social. O presidente recordou ainda os anos de dificuldades que a instituição atravessou, destacando a persistência dos órgãos sociais que, “teimosamente”, não deixaram esmorecer esta nobre causa que persiste há 43 anos.

Luís Sousa representou o município de Ourém na iniciativa felicitando a instituição por ter ultrapassado com distinção os desafios de mais um ano complicado e agradecendo a todos os colaboradores pelo serviço prestado à população.