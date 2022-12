Homenagem aos profissionais do Centro de Vacinação de Abrantes

O Centro de Vacinação, instalado no quartel dos Bombeiros Voluntários, encerra no próximo dia 29 de Dezembro, quinta-feira, após quase dois anos de actividade onde foram administradas mais de 90 mil vacinas

O presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos, prestou homenagem aos profissionais de saúde que colaboraram na acção de vacinação contra a Covid-19 na cidade. Recordando os tempos difíceis da pandemia e o processo de criação do Centro de Vacinação, que contou com o apoio dos bombeiros, do Regimento de Apoio Militar de Emergência e da Delegação de Abrantes da Cruz Vermelha Portuguesa, o autarca considerou que "todos os profissionais fizeram um trabalho extraordinário e todos se devem orgulhar do que foi feito".

“Fizemos todos o melhor que podíamos para ajudar as nossas comunidades e o nosso país", salientou o presidente do município, recordando que a autarquia disponibilizou transportes gratuitos para o centro de vacinação. "Não deixámos ninguém para trás", vincou Manuel Valamatos, ladeado por Diana Leiria, directora do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) da Lezíria do Tejo e Raquel Olhicas, vereadora responsável pela área da Saúde.

O presidente da câmara entregou a todos os profissionais um certificado de reconhecimento, no qual agradece "toda a dedicação, profissionalismo e inexcedível contributo pelo trabalho realizado". O Centro de Vacinação Covid-19 de Abrantes, instalado no quartel dos Bombeiros Voluntários, encerra no próximo dia 29 de Dezembro, quinta-feira, às 13 horas, após quase dois anos de actividade onde foram administradas mais de 90 mil vacinas.

A vacinação passa agora para o Centro de Saúde de Abrantes - Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (Extensão de Saúde de Alferrarede) e Unidades de Saúde Familiar.