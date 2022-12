Ourém não quer incêndios como os do último Verão

Os incêndios florestais só serão reduzidos quando for feito o ordenamento florestal e agrícola do país

Os incêndios florestais só serão reduzidos quando for feito o ordenamento florestal e agrícola do país segundo o estado da arte das engenharias agrícola, florestal e de segurança de modo a que o mundo rural se torne rentável e seguro. Tal como se faz com as armazenagens de combustíveis onde o fogo num reservatório dificilmente se propaga ao vizinho.

MP