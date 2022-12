Um ferido grave em acidente que obrigou a cortar EN365 na Golegã

Uma pessoa ficou gravemente ferida numa colisão que obrigou na manhã desta terça-feira, 27 de Dezembro, a cortar o trânsito nos dois sentidos na Estrada Nacional (EN) 365, entre o Entroncamento e a Golegã, segundo a protecção civil.

De acordo com fonte do Centro Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Santarém, o alerta para a colisão, entre um veículo pesado e um automóvel, foi dado pelas 07h20. A informação disponível pelas 08h15 no site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil indicava que estavam no local a participar nas operações de socorro 10 elementos, apoiados por quatro veículos.