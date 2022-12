Autarcas de Torres Novas querem reconstrução das chaminés da antiga fábrica António Alves

Gerente do futuro Intermarché de Torrres Novas que derrubou duas chaminés históricas foi à Assembleia Municipal explicar as razões da demolição mas não terá convencido os autarcas

Vasco Simões, gerente do Intermarché de Torres Novas, foi à última sessão da Assembleia Municipal de Torres Novas tentar explicar a demolição das duas chaminés históricas da antiga fábrica António Alves. O empresário usou vários argumentos para explicar o processo que levou à demolição das chaminés, contrariando o que está no projecto de licenciamento das obras, mas os autarcas, segundo O MIRANTE apurou depois da reunião, querem a reposição das chaminés como condição para facilitarem a continuidade das obras. Segundo apuramos o Bloco de Esquerda tinha uma proposta para apresenter nesse sentido, mas a Mesa da Assembleia conseguiu demover os bloquistas no sentido da apresentação de proposta ser feita só depois das explicações do empresário, o que deverá acontecer numa próxima sessão da Assembleia Municipal.

