Câmara de Ourém entregou nova carrinha ao Clube Atlético Ouriense

A Câmara de Ourém entregou uma nova carrinha ao Clube Atlético Ouriense com o objectivo de qualificar a frota de um clube que movimenta dezenas de atletas. O município adquiriu viatura no âmbito de um programa de apoio à aquisição de viaturas. A carrinha foi apresentada no Campo da Caridade, no intervalo do jogo entre Ouriense e Sporting, a contar para a Taça de Portugal em futebol feminino. A compra da carrinha teve um apoio financeiro de 19.972,48 euros, o que corresponde a 60% do valor total da aquisição. Estiveram presentes na entrega da viatura o presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque, o vereador do PSD/CDS, Humberto Antunes, e o presidente da Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Piedade, Luís Sousa.