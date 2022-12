Centro de Vacinação passa novamente para Alhandra

O Centro de Vacinação do concelho de Vila Franca de Xira vai passar novamente a funcionar na Unidade de Saúde de Alhandra a partir do dia 7 de Janeiro. As vacinas deixam de ser administradas no Centro de Vacinação actualmente instalado no auditório do Centro Paroquial da Igreja dos Pastorinhos em Alverca do Ribatejo. Em Alhandra a vacinação vai decorrer aos sábados das 9h00 às 18h00. Para efetuar o agendamento os utentes deverão contatar o Agrupamento de Centros de Saúde do Estuário do Tejo.