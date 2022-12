Condições desumanas na UCSP da Póvoa de Santa Iria

Venho relatar aquilo que vi e vivi com a minha mãe que necessitou de ir ao médico por estar com uma depressão.

Venho relatar aquilo que vi e vivi com a minha mãe que necessitou de ir ao médico por estar com uma depressão. Como não tem médico de família fomos encaminhadas para a UCSP da Póvoa de Santa Iria. E o que se passa naquele espaço é desumano, fica nas traseiras do grandioso Centro de Saúde da Póvoa. Chegámos às 19h00 e já se encontravam umas 40 pessoas a aguardar, não sabendo bem o quê nem por quem. A porta encontrava-se trancada desde as 16h00 e não houve qualquer informação para quem ali esperava à chuva e ao frio! Oito cadeiras e um toldo é a sala de espera. Somos humanos, merecemos respeito e merecemos condições de saúde, que é para isso que descontamos. Não sei mais que dizer tal é a falta de respeito para com os utentes.

Sara Santos