Fidelidade vai pagar 4 milhões de euros devido ao mau tempo

A seguradora Fidelidade estima pagar mais de quatro milhões de euros em indemnizações devido ao mau tempo, respeitantes a mais de dois mil sinistros. “Com base nos sinistros registados durante este período, a Fidelidade estima ter custos superiores a quatro milhões de euros. Consciente do impacto do mau tempo na vida das pessoas, até ao Natal, a seguradora está a fazer um esforço para pagar cerca de meio milhão de euros em indemnizações”, anuncia a seguradora em comunicado.

A empresa assinala que o grupo recebeu a participação de 2.653 sinistros na Área Metropolitana de Lisboa, entre 7 e 16 de Dezembro último, tendo accionado o seguro multirrisco em cerca de 1.766 sinistros, dos quais 288 eram relativos a comércio e indústria. Já no ramo automóvel, indica, teve cerca de 856 participações. Segundo a seguradora dos ramos vida e não vida, “no decorrer do mau tempo que afectou o país, a Fidelidade accionou logo no dia 08 de Dezembro o seu plano de emergência de apoio à população, previsto para a ocorrência de catástrofes naturais e que tem como objectivo tornar mais rápido o processo de regularização dos sinistros, fazendo todos os esforços para minimizar o impacto desta ocorrência na vida das pessoas”.