Hospital de Santarém alarga horário de visitas a doentes

Foram retomadas as visitas diárias nos serviços de internamento do Hospital Distrital de Santarém e os doentes internados com Covid-19 passam também a poder receber visitas

Foram retomadas as visitas diárias nos serviços de internamento do Hospital Distrital de Santarém (HDS), entre as 14h00 e as 19h00, sendo apenas permitida a visita de uma única pessoa nesse período, podendo não ser a mesma nos dias seguintes. O alargamento do horário de visitas aos doentes internados e implementação de novas regras decorrem da “elevada cobertura vacinal contra a Covid-19 atingida em Portugal, bem como da contínua e adequada implementação efectiva das medidas de prevenção e controlo de infecção”, informa o HDS em comunicado.

Outra novidade é que os doentes internados com Covid-19 passam a poder receber visitas, que terão que cumprir medidas de prevenção e controlo de infecção e ser antecedidas de marcação prévia. Para o efeito deve ser contactado o Serviço de Informação e Relações Públicas do hospital através dos telefones 243 300 200 ou 926 223 573.